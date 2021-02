EN DIRECT - Covid-19 : Louis Aliot annonce la réouverture de quatre musées de Perpignan

"MONSIEUR VACCIN" US





Le Pr Moncef Slaoui, immunologue et responsable de la stratégie vaccinale des États-Unis, a considéré sur France inter que "l'Europe est restée à l'écart" et "a agi au niveau de l'achat et de la procuration des vaccins mais pas au niveau de la recherche et du développement".

Le "Monsieur Vaccin" américain, qui travaille "à cheval entre l'Europe et les États-Unis", explique le retard européen dans la vaccination : "Les Américains sont beaucoup plus optimistes et par conséquent preneurs de risques. En Europe, on est beaucoup plus conscient des risques. Mais quand on passe son temps à décrire le problème, souvent on ne pense pas à la solution. C'est un problème d'attitude mais aussi de prise de risque financier. Les gouvernements n'ont pas mis les financements qu'il faut. Ici aux États-Unis, j'avais carte blanche."