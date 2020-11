EN DIRECT - Covid-19 : la Grèce se reconfine à son tour dès samedi

INTERVIEW DU PR GAUDRY, MEDECIN REANIMATEUR A BOBIGNY





Dans Brunet Direct, le Pr Gaudry, professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis donne son sentiment sur le respect des gestes barrières et du confinement par les Français, ainsi que sur les modes de contamination et enfin, la situation hospitalière.





A propos du respect des gestes barrières : "quand on est soignant, on voit les gestes barrières non respectés donc ça énerve, parce que nous, de l'autre côté de l'hôpital, on voit des choses pas rigolotes du tout, mais les Français font le maximum dans cette situation compliquée"





A propos des modes de contamination : "on cherche à comprendre et on retrouve très fréquemment des réunions de familles, entre amis avec peu de respect des gestes barrières mais au quotidien, ils respectaient ces gestes. C'est ce qui nous saute aux yeux (...) Il faut se méfier dans la vie de tous les jours, la moindre erreur peut couter cher et on l'a vu en réanimation"





Au sujet de la situation à l'hôpital : "la situation est très compliquée, mais il y a plusieurs différences avec la première vague : dans le 93, elle a été explosive, notre système s'est saturé en quelques jours. Là, cela s'est fait en plusieurs semaines. Nos collègues en région, prennent parfois une vague énorme, en ce moment. Ils disent que pour eux, c'est pire que la première vague. Nous on a pris une vague monstrueuse en mars-avril néanmoins on est moins angoissé de la situation parce qu'on sait faire, mieux prendre en charge les malades, donc peut-être moins angoissés mais la saturation est la même".