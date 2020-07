EN DIRECT - Covid-19 : légère hausse du nombre de malades en réanimation, une première depuis avril

BILAN MONDIAL





La pandémie a fait au moins 667.361 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP ce jeudi. Un peu plus de 17 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.





Derrière les Etats-Unis (151.451) et le Brésil (90.134), le Royaume-Uni (45.961), Mexique (45.361), Italie (35.129) et Inde (34.968) sont les pays les plus endeuillés. Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c'est en Belgique que la mortalité est la plus élevée (849 morts par million d'habitants), devant le Royaume-Uni (677), l'Espagne (608), l'Italie (581), le Pérou (571) et la Suède (567).