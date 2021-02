EN DIRECT - Covid-19 : plus de 400 morts en 24h, les hospitalisations en hausse

AIDES AUX ENTREPRISES





Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pendant la crise ont "principalement" bénéficié aux petites et moyennes entreprises entre mars et septembre 2020, a affirmé mardi le président du Comité de suivi et d'évaluation des mesures d'urgence, Benoît Cœuré.





Pendant la première phase de la crise liée au Covid-19, "les entreprises de moins de 250 salariés représentent plus de 80% des entreprises aidées. Et aussi plus de 80% du montant total des aides, pour tous les dispositifs, y compris le prêt garanti par l’Etat", a expliqué Benoît Coeuré, lors d'une conférence de presse en ligne.