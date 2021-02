EN DIRECT - Covid-19 : plus de 23.000 nouveaux cas en France en 24h, les hospitalisations en hausse

LE VACCIN ASTRAZENECA PAS RECOMMANDÉ POUR LES PLUS DE 65 ANS





Le vaccin développé par AstraZeneca et désormais autorisé dans l'Union européenne n'est pas recommandé pour les personnes âgées de plus de 65 ans, indique la Haute autorité de santé. La HAS donne son feu vert seulement pour les moins de 65 ans, et le vaccin sera administré en priorité aux soignants et aux personnes de 50 à 65 ans atteintes de comorbidités.





"Il manque des données pour les patients de plus de 65 ans, ces données vont arriver dans les semaines qui viennent, dans l'intervalle, nous recommandons son utilisation chez les moins de 65 ans", a déclaré la présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, lors d'un point presse en ligne.