EN DIRECT - Covid-19 : la Russie assure que son vaccin "Spoutnik V" sera mis en circulation dès janvier 2021

Autre pays, autre vaccin. L'Indonésie a annoncé, mardi 11 août, avoir commencé à tester sur 1.600 volontaires le candidat vaccin chinois contre le coronavirus mis au point par le laboratoire Sinovac Biotech.





Ce vaccin est déjà actuellement testé auprès de 9.000 volontaires au Brésil, le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus, après les Etats-Unis.





L'Indonésie, qui est le quatrième pays le plus peuplé de la planète, fait face à une hausse du nombre de cas de Covid-19 qui a déjà contaminé plus de 127.000 personnes et fait plus de 5.700 morts.