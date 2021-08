EN DIRECT - Une 3e dose de vaccin dans les Ehpad à partir du 12 septembre, annonce Jean Castex

VACCINATION ET 3E DOSE





Presque 48 millions de personnes sont désormais vaccinées en France, selon Jean Castex. "La progression [de la vaccination] a un peu ralenti" ces dernières semaines, a-t-il reconnu, mais le mouvement va être accéléré pour viser l’objectif de 50 millions fin août, un objectif qui sera peut-être atteint "deux ou trois jours après" la date butoir, a-t-il nuancé.





"La bonne nouvelle" reste selon lui le fait que 12 millions de Français soient allés se faire vacciner cet été. En se vaccinant, "on a 8 fois moins de chances d’être contaminé, 11 fois moins de chances d’aller à l’hôpital si infecté".





"La protection chez les plus âgés baisse donc il faut une troisième dose", a-t-il par ailleurs affirmé. La HAS a recommandé cette 3e dose pour les plus de 65 ans et les plus vulnérables, comme les résidents des Ephad. Cette campagne vaccinale de la 3e dose commencera autour du 12-13 septembre pour les résidents en Ephad. Pour les plus de 65 ans présentant des comobordités, la prise de rendez-vous pour une 3e dose sera possible dès début septembre. Mais la HAS rappelle que le délai doit être d’environ six mois entre la 2e et la 3e dose, a rappelé le Premier ministre.