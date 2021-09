EN DIRECT - Covid-19 : les contaminations et les hospitalisations en baisse

ARNAUD FONTANET RÉPOND AUX INQUIÉTUDES DE SOIGNANTES REFUSANT LE VACCIN





"Quand vous êtes vacciné, vous divisez par 4 votre risque d'infecter quelqu'un", répond l'épidémiologiste Arnaud Fontanet à deux aides-soignantes refusant de se faire vacciner et interviewées par LCI. "Par rapport à l'innocuité de ces vaccins, il y a maintenant plus de 5 milliards de doses qui ont été distribuées sur la planète, donc on a un recul considérable et on se rend compte que ces vaccins sont très sûrs", ajoute-t-il.





Quant aux effets indésirables rarement décrits avec les vaccins, le membre du Conseil scientifique affirme que ceux-ci existent aussi en cas de contamination au Covid et qu'ils sont alors "beaucoup plus fréquents et plus sévères". "Pour donner un exemple, sachez que si vous aviez fait une infection naturelle et avez une prédisposition pour les myocardites, la probabilité d'en faire une est 6 fois supérieure et beaucoup plus sévère."