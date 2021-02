EN DIRECT - Vaccins : "Nous avons été trop optimistes", concède la présidente de la Commission européenne

"LES DERNIERS PARTOUT"





Interrogé sur la campagne de vaccination, Christian Jacob file la métaphore : "On a mis du temps à trouver les rails, à les poser, et on est pas sûrs qu'ils soient bien posés. Quand on se comparer aux autres pays de l'UE : 21ème pays sur 27. On est les derniers partout."





La cote de confiance d'Emmanuel Macron est en hausse ? Pour le patron des députés LR, c'est légitime : "En temps de crise, on se tourne vers lui, qui a la capacité de décider. On est pas en campagne, ca n'a rien à voir avec les intentions de vote."