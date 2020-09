EN DIRECT - Covid-19 : Trump promet un vaccin pour tous les Américains d'ici avril

UN 75E ANNIVERSAIRE VIRTUEL POUR L'ONU





L'ONU célébrera ce lundi son 75e anniversaire en affirmant que "le multilatéralisme n'est pas une option mais une nécessité", en prélude à sa semaine annuelle de discours virtuels cette année, pour cause de pandémie meurtrière et de quatorzaine imposée à New York.





Pour chaque État, un seul représentant diplomatique vivant sur le sol américain est autorisé à assister aux allocutions, voire prononcer celle de son pays à la tribune de l'Assemblée générale. Jamais autant de chefs d'Etat et de gouvernement ne prendront la parole - via une vidéo enregistrée à l'avance -, entre "160 et 170" sur les 193 membres de l'ONU. Le Russe Vladimir Poutine et le Chinois Xi Jinping interviendront mardi après Donald Trump.