EN DIRECT - Covid-19 : accord entre BioNTech et l'UE pour 100 millions de doses supplémentaires

FAIBLE SUCCÈS POUR LA VACCINATION DES PERSONNELS PRIORITAIRES





Au deuxième jour de l'ouverture de créneaux dédiés à la vaccination pour les enseignants et les forces de l'ordre de plus de 55 ans, l'affluence était faible dans la caserne de pompiers Masséna, au sud de Paris, a constaté l'AFP. "Il y a plus de gens pour vous accueillir que de patients, c'est-à-dire qu'il y a très peu de monde, je suis même étonnée qu'il y en ait aussi peu", commente Nathalie Lachasse, enseignante de lettres dans un lycée parisien, après avoir reçu sa première dose d'AstraZeneca.





A Amiens, un centre mobile de vaccination installé au collège Jean-Marc Laurent n'a lui non plus pas fait le plein. Samedi, 119 personnes y ont été vaccinées alors qu'il aurait été possible d'en vacciner 300, et seulement 60 faisaient partie de la cible des professions prioritaires, selon le président du conseil départemental de la Somme, Stéphane Haussoulier.