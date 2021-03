EN DIRECT - Covid-19 : le Danemark prolonge la suspension d'AstraZeneca pour trois semaines

MEA CULPA





Emmanuel Macron, interrogé mercredi à la télévision grecque au sujet des vaccins, a comparé l'Union Européenne à "un diesel" qui "démarre lentement" mais "va loin".





"On est en train de rattraper. On est un peu un diesel. On ne peut plus trop parler dans les temps qui courent de ces moteurs, mais ça démarre lentement et ça va loin", a déclaré le chef de l'Etat, interrogé pour la chaîne ERT à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance grecque.





Interrogé sur le démarrage poussif de la campagne de vaccination, Macron reconnait ne pas avoir "pensé que ça irait aussi vite". "Les Américains ont eu un mérite dès l'été 2020, ils ont dit : 'on met le paquet et on y va'. Et donc ils ont plus (de vaccins). Ils ont eu plus d'ambition que nous. Et le quoi qu'il en coûte qu'on a appliqué pour les mesures d'accompagnement, eux l'ont appliqué pour les vaccins et la recherche", selon lui.





"Nous, on n'a pas été assez vite, assez fort là-dessus. C'est tout à fait vrai et on a pensé que le vaccin mettrait du temps à décoller (...) Et donc, on a sans doute moins rêvé aux étoiles que certains autres. Et je pense que ça doit être une leçon pour nous-mêmes. On a eu tort de manquer d'ambition, j'allais dire de folie, de dire: 'c'est possible et on y va'. On est trop rationnel peut-être", estime-t-il.