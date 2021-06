EN DIRECT - Covid-19 : le masque n'est plus obligatoire sur les plages des Bouches-du-Rhône

AUSTRALIE





Le confinement de Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie, va être prolongé de sept jours, ont annoncé ce mercredi les autorités qui tentent de juguler la récente apparition de cas locaux de Covid-19. "Nous comptabilisons à ce jour 60 cas, plus de 350 sites sont concernés et il s'agit d'un variant du virus plus contagieux et à la diffusion plus rapide que ce que nous avons connu jusqu'à présent", a déclaré James Merlino, Premier ministre par intérim de l'État de Victoria.