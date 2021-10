EN DIRECT - Covid-19 : plus de 51 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin

VACCINATION DES ENFANTS AUX ÉTATS-UNIS





Les enfants de cinq à onze ans pourront être vaccinés contre le Covid-19 entre le début et la mi-novembre, a indiqué dimanche le Dr Anthony Fauci, principal conseiller médical du gouvernement, relate le Guardian.





Un comité d'examen de l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) a estimé la semaine dernière que les vaccins Pfizer-BioNTech présentaient plus d'avantages que de risques pour cette tranche d'âge. Les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies (CDC) devraient donner leur feu vert la semaine prochaine.





"Si tout va bien, et que nous obtenons l'approbation réglementaire et la recommandation des CDC, il est tout à fait possible, voire très probable, que les vaccins soient disponibles pour les enfants de cinq à onze ans dans la première ou les deux premières semaines de novembre", a déclaré Anthony Fauci sur ABC.