EN DIRECT - Vaccin : Castex appelle les Français à "tenir" sur le front sanitaire avant l'arrivée de "beaucoup de doses en juin"

DÉCONFINEMENT AU ROYAUME-UNI





Le gouvernement britannique a conforté vendredi son plan de déconfinement et confinement la mise en œuvre de la prochaine étape dès lundi 17 mai. "Nous pensons que la feuille de route pour lundi est maintenue parce que la vaccination se poursuit", a déclaré Nadhim Zahawi, secrétaire d'État. Ainsi, bars et restaurants vont de nouveau pouvoir accueillir des clients en intérieur et les cinémas et théâtre vont rouvrir leurs portes.





Face à la (petite) poussée du variant indien dans le pays, le gouvernement envisage néanmoins de raccourcir l'intervalle entre deux doses de vaccin ou d'élargir la vaccination au plus jeune. Une campagne de dépistage massif a aussi été lancée. "Les médecins vont étudier cela pour voir de quelle manière on peut modifier la campagne de vaccination pour la rendre la plus efficace possible face à cette poussée du variant", a ainsi expliqué Nadhim Zahawi