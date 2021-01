EN DIRECT - Covid-19 : pas de report des épreuves du Bac ni de prolongement des vacances d'hiver

"A LA FIN DU MOIS DE JANVIER, NOUS AURONS VACCINÉ PLUS D'UN MILLION DE FRANÇAIS" AFFIRME OLIVIER VERAN





Alors que la campagne vaccinale est critiquée pour sa lenteur, Olivier Véran assure ce dimanche que la France va déployer "dix fois plus de centres" de vaccination que ses voisins et que plus d’un million de Français seront vaccinés à la fin janvier : "Quand je disais ne pas confondre vitesse et précipitation, ce n'était pas l'éloge de la lenteur. A la fin du mois de janvier, nous aurons vacciné plus d'un million de Français" dit-il, interrogé sur Europe 1.





Le ministre de la Santé reconnaît "un manque de clarté dans la communication et l'explication de la campagne vaccinale" : "Je prends personnellement le point" dit-il. "Nous avons sans doute internalisé l'espèce de défiance générale vis-à-vis des vaccins dont on parlait en permanence sur les plateaux et dans les familles."





"Nous avions la garantie de disposer de 78 millions de doses, si tous les vaccins que nous avons acheté sont validés par les autorités sanitaires. Ce sera sans doute plus : on pourrait monter jusqu'à 100 millions dans les 6 prochains mois" précise-t-il.