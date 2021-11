EN DIRECT - Covid-19 : un nouveau Conseil sanitaire avant l'allocution très attendue d'Emmanuel Macron

ROYAUME-UNI





"Faites votre rappel pour sauver Noël." Trois millions de personnes en plus en Angleterre vont être invitées à bénéficier d'une troisième dose de vaccin anti-covid la semaine prochaine, le ministre de la Santé Sajid Javid les pressant de recevoir cette injection avant les fêtes.





Les directives du gouvernement stipulent désormais que les personnes âgées de 50 ans et plus ou de 16 ans et plus ayant un problème de santé les exposant à un risque élevé de contracter Covid-19 et ayant reçu leur deuxième dose il y a six mois sont éligibles pour recevoir leur rappel.





Selon les autorités, environ 30% des plus de 80 ans et 40% des plus de 50 ans en Angleterre n'ont pas encore reçu de dose de rappel.