EN DIRECT - Pass sanitaire : la validation "permettra le plein déploiement de la stratégie" contre le Covid, se félicite Castex

TROISIÈME DOSE





"Il faut écouter les scientifiques avant toute chose", assure Emmanuel Macron dans une nouvelle vidéo d'explication sur les réseaux sociaux.





Expliquant le fonctionnement de la vaccination, le chef de l'État a présenté l'avantage du vaccin : "Lorsqu'on a eu le virus (...) ou qu'on est vacciné, on développe des anticorps qui nous permettent de résister au virus. C'est ce qui fait qu'on ne l'attrape presque plus - en tout cas, beaucoup moins -, on le propage beaucoup moins et on n'a quasiment plus de formes graves."





Il a ensuite justifié une troisième dose pour les personnes "les plus âgées et les plus fragiles" car "quand on est plus âgé ou plus fragile, on va perdre [les anticorps] plus rapidement".





"Pour lutter contre ce virus, il faut des rappels", souligne finalement Emmanuel Macron, qui annonce que "comme d'autres pays européens", la France se préparait à faire cette troisième dose pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles. "Nous le ferons à partir de la rentrée."