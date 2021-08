EN DIRECT - Covid-19 : aux États-Unis, la crainte d'une explosion des contaminations

12 NOUVEAUX TRANSFERTS DE MALADES





Six nouveaux patients ont été transférés de Corse et d'Occitanie vers la Bretagne et le Grand-Est et six autres seront évacués demain de Martinique vers Paris, selon les autorités de santé.





En Corse, d'où trois patients en réanimation avaient déjà été transportés à Marseille, deux malades ont été pris en charge au CHU de Brest et le troisième à Morlaix, a précisé l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne. Trois autres patients hospitalisés en réanimation au CHU de Montpellier ont été transférés par avion à Metz, a fait savoir le centre hospitalier régional (CHR) lorrain.





Puis, un avion affrété par Air Caraïbes doit ""être en place samedi" en Martinique et "ramener six patients" en métropole afin "d'alléger la charge qui pèse sur l'hôpital de Fort-de-France en matière de réanimation", selon le patron de la compagnie aérienne sur LCI.