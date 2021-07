EN DIRECT - Quarantaine pour les Français vaccinés au Royaume-uni : "C'est excessif", dénonce Beaune

QUARANTAINE MAINTENUE EN GRANDE-BRETAGNE





La Grande-Bretagne a levé l'obligation de la quarantaine pour tous les pays de l'Union européenne et même pour les États-Unis, mais pas pour la France. "C'est excessif et incompréhensible", juge ce jeudi sur LCI Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes.





"On a été parfois en France dans une situation sanitaire difficile, on comprenait même si on le regrettait que certains de nos voisins appliquent des mesures dures à notre égard. Mais là, franchement... Au nom, en plus, du variant Bêta qui représente moins de 5% des cas en France et surtout dans des territoires d'Outre-mer", poursuit-il, estimant que cette décision n'est pas "fondée scientifiquement" et est "discriminatoire". "J'espère qu'elle sera revue le plus vite possible."