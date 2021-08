EN DIRECT - "Nous commençons à voir la quatrième vague arriver à l'hôpital", prévient Gabriel Attal

UN HOPITAL DE BERLIN PROPOSE DEJA LE RAPPEL VACCINAL A SES PERSONNELS





Depuis mercredi, les personnels de l'hôpital de la Charité à Berlin dont la deuxième dose de vaccin remonte à plus de six mois, qui ont plus de 60 ans et qui travaillent dans des départements à risque peuvent recevoir une troisième injection.





Pour rappel, le ministère de la Santé a annoncé lundi que ce rappel vaccinal sera possible pour l'ensemble des populations âgées et vulnérables à compter du 1er septembre, ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas reçu de vaccin à ARN messager.