EN DIRECT - Covid-19 : les Européens vaccinés arrivant au Royaume-Uni ne seront plus soumis à une quarantaine

"LA SITUATION SANITAIRE EST PRÉOCCUPANTE"





"La situation sanitaire continue de s'aggraver et est préoccupante", indique le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres. "Nous avons 97% plus de cas que la semaine dernière. La carte de France est presque entièrement rouge, et même rouge écarlate par endroits. Dans plus de la moitié des régions, le taux d'incidence fait plus que doubler. En France métropolitaine, il est supérieur à 200 dans 23 départements. Le littoral méditerranéen et la façade Atlantique sont les plus touchés."