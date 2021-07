EN DIRECT - "Le pass sanitaire est une absolue nécessité", selon le Pr Gilbert Deray

STOP AND GO





"Une des choses qui pose problème dans ce qu'on a fait depuis un an et demi, c'est le fait qu'on ait fait du 'Stop and Go'. C'est-à-dire qu'on a dit : 'Tout va mal : mesures', 'Tout va bien : ouverture'. Et ça c'est incompréhensible. On ne peut pas dire aux Français le 15 mai que l'épidémie est derrière nous et le 15 juin que nous vivons une catastrophe", estime sur LCI Gilbert Deray, chef du service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière. "Bien entendu qu'il fallait et qu'il faudra être plus prudent."