EN DIRECT - Covid-19 : le nombre des personnes hospitalisées repasse au-dessus des 7000

LE PASS SANITAIRE VA-T-IL TUER LES PARCS D'ATTRACTION ?





L'obligation du pass sanitaire depuis le 21 juillet est en train de "massacrer" la saison touristique des parcs d'attraction et de loisirs, a affirmé lundi le président de leur syndicat. "Globalement il y a une chute très forte, de 20 à 50% selon les sites, et jusqu'à 70 % chez certains. Plus le site est petit, plus l'achat est impulsif, la veille ou le matin même, et moins on vend de tickets à cause du pass sanitaire", a déclaré Arnaud Bennet, président du syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (Snelac), dans un entretien au Parisien-Aujourd'hui en France.