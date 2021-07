EN DIRECT - Pass sanitaire : le Medef demande un report au 30 septembre pour les salariés concernés par l'obligation

LE MEDEF DEMANDE UN REPORT DU PASS SANITAIRE





Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a réclamé jeudi le report au 30 septembre, au lieu du 30 août, de la nécessité de présenter un pass sanitaire pour les salariés des établissements recevant du public concernés par cette obligation.





"C'est un énorme handicap pour la reprise. Vous aurez, d'un côté, des entreprises qui se retrouvent avec des employés suspendus, parce que non vaccinés, et de l'autre une difficulté à embaucher. Nous souhaitons donc reporter ce délai au 30 septembre", a-t-il déclaré. "Je pense qu'un employeur qui a déjà du mal à recruter ne licenciera pas. Mais, s'il y a des licenciements, nous demandons que les indemnités soient à la charge de l’État et non de l'employeur".