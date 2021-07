EN DIRECT - Covid-19 en France : 19.561 nouveaux cas et 26 décès enregistrés en 24h

UN CYCLISTE ALLEMAND POSITIF AU COVID-19





Le coureur allemand Simon Geschke a été testé positif au Covid-19 ce vendredi. Il doit donc renoncer à participer à la course de cyclisme en ligne des Jeux Oympiques prévue samedi (départ à 11h00 locales, 02h00 GMT). "C'est vraiment dur, si proche de la compétition, d'être retiré de la course. J'ai respecté toutes les règles d'hygiène autant que possible. Je me sens bien physiquement, mais émotionnellement c'est un jour noir pour moi. Il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne course aux gars pour demain", a réagi l'intéressé.





Tous les autres membres de l'équipe - staff y compris - ont passé un test PCR, revenu négatif. Toutefois, Emmanuel Buchmann, qui partage sa chambre avec Geschke, va devoir présenter un second test PCR négatif pour pouvoir prendre le départ.