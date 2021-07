EN DIRECT - Le port du masque reste obligatoire dans les transports "pour tout l'été au moins"

MACRON À TOKYO





Le Japon a "eu raison de maintenir ces Jeux olympiques" malgré la pandémie qui a contraint les organisateurs à reporter l'évènement d'un an, a estimé vendredi Emmanuel Macron dans un entretien à France Télévisions à Tokyo, diffusé au moment de la cérémonie d'ouverture.





"Ces Jeux olympiques devaient se tenir. Vivre avec le virus, c'est aussi ça. On doit résister, on doit tenir ces JO. C'est important parce que l'esprit de l'olympisme, c'est un esprit de coopération et on en a besoin, en ce temps de Covid et je l'espère de sortie de l'épidémie, et c'est essentiel pour nos athlètes", a affirmé le chef de l'État.