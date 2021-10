EN DIRECT - Vaccination : le gouvernement veut fortement inciter à la troisième dose

L'ÉCONOMIE PLUS IMPORTANTE QUE L'ÉPIDÉMIE





La protection de l'économie, même si cela doit se traduire par une détérioration de la situation sanitaire, devient plus importante pour une partie de l'opinion publique, notamment en Grande-Bretagne et en Allemagne, selon une étude internationale du cabinet Kekst CNC. Menée aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Suède et au Japon, l'étude, conduite entre le 28 septembre et le 5 octobre auprès de 6000 personnes, reflète l'évolution du public depuis un précédent sondage en mai.





Ainsi, en Allemagne, 49% jugeaient prioritaire la limitation de l'épidémie et 33% la protection de l'économie en mai, ils sont aujourd'hui 40% et 39%. Le public sondé se montre également réticent à de nouvelles mesures de restrictions et de confinement, même dans les scenarios les plus sombres, et alors que la majorité s'attend à un hiver très difficile. Plus de 50% au Japon, États-Unis, Allemagne et Royaume-Uni s'attendent à une nouvelle vague, contre 47% en Suède et 42% en France.