EN DIRECT - Covid-19 : plus de 11.000 contaminations ces dernières 24 heures, la baisse se poursuit

VACCIN : "ON NE RÉPOND PAS À LA DÉFIANCE PAR L'OBLIGATION"





"Je ne suis pas favorable à la vaccination obligatoire pour ce vaccin", indique Emmanuel Macron lors d'une interview au média en ligne Brut. "On ne sait pas tout sur le vaccin ni sur le virus. À chaque étape, on dira tout ce que l'on sait", promet le président de la République. "Je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence. Les autorités sanitaires, quand elles autorisent un vaccin, regardent l'efficacité et la toxicité. Là, elles disent qu'il est efficace à plus de 50% et que la toxicité ne pose pas de question. Mais on ne répond pas à la défiance par l'obligation."