EN DIRECT - Covid-19 : La Réunion et la Martinique reconfinées, les restrictions se multiplient

MASQUE EN EXTÉRIEUR EN HAUTE-SAVOIE





Face à des chiffres de contamination "très préoccupants", le préfet de Haute-Savoie a décidé, jeudi, d'imposer le retour du port du masque en extérieur dans les villes et les lieux de rassemblement du département.





Dès jeudi et jusqu'au 31 août, le port du masque est à nouveau obligatoire dans les communes de plus de 5000 habitants, dans celles situées au bord des lacs (d'Annecy et Léman) et dans les communes les plus touristiques.





À défaut d’arrêté municipal précisant où ces dispositions sont valables au sein de la commune, cette nouvelle règle sanitaire s'applique sur l'ensemble de son territoire urbanisé.





Cette obligation, qui s'applique aux plus de 11 ans, est aussi valable, dans l'ensemble de la Haute-Savoie, pour les rassemblements de plus de 10 personnes, les marchés et brocantes et les files d'attentes des stades, salles de spectacles, gares, cafés et restaurants.





La consommation d'alcool dans la rue et dans les parcs est interdite dans les communes concernées par l'obligation du port du masque.