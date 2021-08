EN DIRECT - Covid-19 : "Il y a une légère décrue mais ce n'est pas marée basse", prévient Gabriel Attal

VERS UNE 3E DOSE





Avis attendu avant demain de la Haute autorité de santé (HAS) sur la nécessité ou non d'injecter une troisième dose de vaccin à l'égard de certaines populations. Hier, le ministre de la Santé a quelque peu anticipé les conclusions de l'organisme et considéré que les personnes de plus de 65 ans, chez qui le vaccin contre la grippe est recommandé chaque hiver, seraient les premières concernées.





"La troisième dose c’est de se dire qu'une fois que vous avez eu deux doses, vous être protégé, mais la protection conférée par le vaccin peut diminuer au fil du temps, au fil des mois, et il faut donc proposer une troisième injection à celles et ceux qui sont les plus fragiles", a souligné Olivier Véran sur BFM.