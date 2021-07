EN DIRECT - Covid-19 : retour du masque dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor

RETOUR DU MASQUE DANS LE MORBIHAN ET LES COTES-D'ARMOR





En raison de l'aggravation de la situation sanitaire liée au Covid-19, les préfets du Morbihan et des Côtes-d'Armor ont décidé vendredi d'étendre l'obligation du port du masque dans les deux départements bretons.





Dans le Morbihan, où se trouvent notamment d'importantes stations balnéaires comme Carnac ou Quiberon, le masque de protection doit être porté "pour toute personne de 11 ans et plus (...) dans les agglomérations des communes littorales (...) et dans les agglomérations des communes de plus de 5.000 habitants", selon un communiqué de la préfecture. Le port du masque n'est toutefois pas obligatoire dans les grands espaces naturels et sur la plage, précise la préfecture.





Plus au nord, dans les Côtes-d'Armor, le préfet a décidé "d’étendre cette obligation du port du masque à certaines zones des communes littorales les plus touristiques de 9h à 22h", dont Paimpol, Perros-Guirec, Bréhat, Erquy ou encore Pléneuf-Val-André.