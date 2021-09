EN DIRECT - Covid-19 : "Si nous abordons la rentrée sereinement, c'est grâce au vaccin", affirme Gabriel Attal

GABRIEL ATTAL SUR LA RENTRÉE





"C'est une rentrée la plus normale qui va se dérouler (...) L'intégralité des élèves de l'Hexagone retrouveront leur classe en présentiel. C'est un engagement fort, c'est un engagement cohérent avec notre ligne depuis le début de cette crise sanitaire", déclare le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, lors d'un point presse ce mercredi.





"Nous pouvons être fiers dêtre l'un des pays au monde et de l'Union européenne qui a le plus maintenu ses établissements ouverts depuis le début de cette crise. Les établissements scolaires en France ont été ouverts deux fois plus qu'en Allemagne, trois fois plus qu'en Italie, quatre fois plus qu'aux États-Unis", ajoute-t-il.