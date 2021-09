EN DIRECT - Les Philippines ont franchi le seuil des 2 millions de cas de Covid-19

FUITE DE DONNÉES : LA CNIL "POURSUIT SES INVESTIGATIONS"





"La Cnil poursuit ses investigations" sur la fuite potentielle de centaines de milliers de résultats de tests Covid, avec noms et numéros de Sécurité sociale, via Francetest, "et relève qu'à ce jour, les corrections ont été apportées et que les données ne sont plus librement accessibles", a annoncé l'institution à l'AFP.





À l'issue de son enquête, la Cnil pourra infliger une amende pouvant aller "jusqu'à 4% du chiffre d'affaires des organismes concernés ou 20 millions d'euros".