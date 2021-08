EN DIRECT - En Angleterre, les vaccinés ont trois fois moins de chances d'être positifs au Covid-19

PRIX DES VACCINS : LES EXPLICATIONS DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE





"Le prix des vaccins", qui a augmenté pour Pfizer et Moderna, "est un élément cardinal des contrats", juge le ministère de l'Économie. "Il y a des clauses spécifiques dans les contrats signés avec les laboratoires : plus les volumes sont importants, moins le prix l'est. Plus on veut être livré tôt, plus le prix est élevé. Plus le plan variant est important et engageant pour le laboratoire, plus le prix est important", justifie le ministère.





"Si un laboratoire développe un nouveau vaccin au titre des nouveaux variants, notamment pour un rappel vaccinal, la mise en production de ces nouveaux vaccins est plus onéreuse. Cette flexibilité pour améliorer le niveau de protection se paye", estime le ministère de l'Économie.