EN DIRECT - Sanofi confirme "un vaccin français avant la fin de l'année"

EMMANUEL MACRON





"J'assume mes décisions", a déclaré depuis la Polynésie Emmanuel Macron au lendemain de nouvelles manifestations contre la "dictature sanitaire", rassemblant plus de 160.000 personnes dans le pays, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. "La manifestation est un droit constitutionnel (...) maintenant je pense que la priorité est à la mobilisation", a ajouté le chef de l'Etat appelant à l'unité et soulignant que "chacun est libre de s'exprimer dans le calme et le respect de l'autre".





"Il y a un débat démocratique, il est donc légitime et normal que les parlementaires discutent et modifient un projet de loi déposé par le gouvernement comme la constitution le prévoit", a-t-il également déclarée alors que sénateurs et députés doivent s'accorder ce dimanche sur un texte de compromis concernant l'extension du pass sanitaire.