EN DIRECT - Covid-19 : "Les chiffres ne sont pas bons, ils sont inquiétants", selon le Pr Delfraissy, qui craint que la France "bascule"

BRÉSIL





Le Brésil, deuxième pays au monde le plus touché par le coronavirus, a dépassé lundi un nouveau seuil tristement symbolique, avec plus de 80.000 décès, plus de 2,1 millions de personnes contaminées et des courbes très diverses selon les régions.





Le plus grand pays d'Amérique latine déplore 80.120 morts du Covid-19, dont 632 enregistrées au cours des dernières 24 heures. Le total a quadruplé en deux mois, le cap des 20.000 ayant été atteint le 21 mai.