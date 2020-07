EN DIRECT - Covid-19 : sept décès supplémentaires ces dernières 24 heures

DÉLAIS ENCORE TROP LONGS POUR SE FAIRE TESTER





"On peut toujours mieux faire et d’ailleurs on fait de mieux en mieux", a déclaré ce mercredi Gabriel Attal, le porte parole du gouvernement au sujet des délais encore trop longs pour se faire tester, soulignant néanmoins "un engorgement dans certaines régions comme en Ile-de-France" auquel le gouvernement "travaille en lien avec les laboratoires et l'agence régionale de santé."





Et d'ajouter : "je comprends et le gouvernement comprend le doute et les questions que se posent les Français sur ce point, et en l’occurrence les Franciliens qui ne peuvent pas se faire tester dans des délais aussi rapides qu'ils le souhaiteraient et aussi rapides que c'est nécessaire".