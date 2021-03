EN DIRECT - Les mesures de soutien à l'économie devraient coûter 32 milliards d'euros en 2021

LE COVID À L'ÉCOLE





"La question n'est pas de fermer, ou non, les écoles, mais comment on les maintient ouvertes", estime Nicolas Dupont-Aignan sur LCI. "Si on met des mesures fortes sur les autotests et les purificateurs d'air, on sera obligés de les fermer", affirme le président de Debout la France, qui considère que ce serait "une véritable catastrophe". "Les enfants qui sont à l'école et qui pourraient être testés seraient moins dangereux que dans la nature ou enfermés chez eux", poursuit-il. Et d'ajouter : "Je pense qu'il faut interdire l'accès à l'école aux enfants dont les parents refusent qu'ils soient testés."