EN DIRECT - Covid-19 : 5433 personnes en réanimation, la hausse se poursuit

WASHINGTON VEUT FAIRE "BEAUCOUP PLUS" DANS L'ACCÈS AUX VACCINS





Les États-Unis veulent faire "beaucoup plus" dans leurs livraisons de vaccins anti-Covid aux pays étrangers et ne demanderont pas de "faveurs" en échange, a affirmé lundi le chef de la diplomatie Antony Blinken. L'objectif du gouvernement de Joe Biden d'offrir un vaccin à 90% de la population des États-Unis sera bientôt atteint et Washington envisage de livrer un probable surplus de vaccins à d'autres pays plus en retard dans leur propre campagne, a-t-il assuré.





"Nous explorons les options pour partager plus avec d'autres pays qui vont de l'avant. Nous pensons pouvoir faire beaucoup plus", a souligné Blinken. Promettant de "faire aussi vite que possible", il a annoncé la nomination de Gayle Smith comme coordinatrice américaine de la lutte mondiale contre le coronavirus et pour la sécurité sanitaire.