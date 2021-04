EN DIRECT - Allemagne : "Ne permettons pas que la pandémie divise aussi notre société", déclare Frank-Walter Steinmeier

ITALIE





Le monde italien du spectacle vivant, à l'arrêt depuis plus d'un an à cause de la pandémie, a manifesté ce samedi à Rome pour réclamer au gouvernement des aides en faveur des salariés et des entreprises de ce secteur sinistré ainsi qu'un calendrier pour faire redémarrer concerts et représentations théâtrales.





Cette manifestation prévue de longue date est intervenue alors que le Premier ministre Mario Draghi, exprimant "un optimisme prudent", a annoncé vendredi que l'Italie devrait amorcer une réouverture progressive des diverses activités jusqu'ici soumises à de strictes restrictions à partir du lundi 26 avril, en commençant par les établissements scolaires et les bars et restaurants, mais aussi les théâtres et salles de concert, avec toutefois un public limité pour respecter la distanciation.