EN DIRECT - Le Black Friday maintenu ? Le patron d'Amazon France invité du 20h de TF1

JEROME SALOMON : "LE NOMBRE DE CAS RESTE ELEVE"





"En France, depuis le début de l'épidémie, plus de 2 millions de personnes ont eu un test positif. Le nombre de cas reste particulièrement élevé, toutefois le R effectif est depuis quelques jours en dessous de 1 (entre 0,65 et 0,89), ce qui témoigne d'un ralentissement de la circulation du virus. Le taux d'incidence baisse mais reste très au-dessus du cap fixé par le Président de la République", rappelle Jérome Salomon.





"A ce jour, 32.314 personnes sont hospitalisées (-497) dont 4.637 (-122) en réanimation. On dénombre par ailleurs 436 décès. Au cours des 7 derniers jours, ce sont 15.807 nouveaux malades qui ont été hospitalisés, et 2.483 nouvelles personnes qui ont été admises dans un service de réanimation. Enfin au cours des dernières 24 heures, plus 2.200 malades ont été hospitalisés, et 311 sont en réanimation, c'est encore beaucoup", a-t-il poursuivi.





"Nous avons par ailleurs réalisé 152 évacuations sanitaires pour soutenir l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. Le nombre total de décès depuis le début de la pandémie est de 47.127, dont 32.597 à l'hôpital et 14.530 en Ehpad", a-t-il conclu.