EN DIRECT - Vaccin Astrazeneca : premières injections en France ce samedi

LIBAN : ASSOUPLISSEMENT DU CONFINEMENT





Le Liban a annoncé vendredi un assouplissement prudent et progressif du confinement après plus de trois semaines de restrictions draconiennes pour enrayer une explosion des cas de coronavirus et soulager des hôpitaux saturés dans un pays en pleine crise économique. Le petit pays de six millions d'habitants a recensé 315.340 cas de Covid-19, dont 3.495 décès, depuis le début de la pandémie. Vendredi, le ministère de la Santé a rapporté 98 morts en 24 heures, un nouveau record.