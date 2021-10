EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de classes fermées en baisse de 25% sur une semaine

LES ORPHELINS DU COVID





Plus de 140.000 petits Américains ont perdu un de leurs deux parents en raison de la pandémie de Covid-19, selon une étude publiée dans The Journal of Pediatrics et relayée par le quotidien USA Today.





Au-delà de ce chiffre attristant, l'étude met en lumière une grande disparité en fonction des origines ethniques et sociales. : "les enfants non blancs constituent 65% des orphelins de la pandémie", soit plus de 91.000 enfants non blancs pour 51.000 enfants blancs.