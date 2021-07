EN DIRECT - Covid-19 : nouvelle amélioration dans les hôpitaux et en réanimation

VACCINATION OBLIGATOIRE DES SOIGNANTS : "NOUS NE VOULONS PAS FORCER LES CHOSES"





Agnès Pannier-Runacher a assuré lundi sur France Info que la concertation était de mise sur le sujet de la vaccination obligatoire des soignants et que la question n'était "pas encore tranchée". "À ce stade, nous allons entamer des consultations parce qu'une obligation vaccinale, ça ne s'improvise pas", a-t-elle affirmé. "Nous ne voulons pas forcer les choses". "Il faut être à l'écoute des soignants et faire en sorte qu'il y ait une approche qui soit la plus consensuelle possible", ajoute la ministre déléguée chargée de l’Industrie.