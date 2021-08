EN DIRECT - Covid-19 : toujours plus de 2 000 patients en soins critiques

VERS UNE 3E DOSE POUR LES PLUS DE 65 ANS





"J'attends la décision de la Haute autorité de santé (HAS) mais je postule qu'elle nous dira probablement de faire une 3e injection à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes amenées à se faire traditionnellement vacciner contre la grippe", a déclaré le ministre de la Santé sur BFM TV.





"Sans attendre, j'ai demandé à mes services de mettre en place le programme de 3e dose pour ceux et celles qui en relèvent. Ce ne sera pas une obligation, mais une incitation forte (...) Il y aurait forcément un délai d'au moins six mois entre la 2e et la 3e injection. On l'ouvrira dès début septembre, pourquoi pas?"