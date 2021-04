EN DIRECT - Covid-19 : Angela Merkel a reçu une première dose d'AstraZeneca

"CATASTROPHE HUMANITAIRE" AU BRÉSIL

La gestion chaotique de la crise du Covid-19 par les autorités brésiliennes, sans aucune "réponse coordonnée et centralisée", a plongé le pays dans une "catastrophe humanitaire", a dénoncé Médecins sans Frontières (MSF). "L’absence de volonté politique pour agir de manière adaptée face à cette pandémie est responsable de la mort de milliers de Brésiliens", a ajouté l’ONG dans un communiqué.





Depuis plus d'un an, le coronavirus a fait plus de 360 000 morts au Brésil, qui est le deuxième pays le plus endeuillé au monde après les États-Unis. La crise sanitaire s’est fortement accélérée ces dernières semaines, avec plus de 66 000 morts lors du seul mois de mars et plus de 3 000 décès par jour en moyenne.