EN DIRECT - Covid-19 : le Sénat brésilien approuve le rapport qui recommande l’inculpation de Bolsonaro

REBOND DE L'ÉPIDÉMIE EN EUROPE





Alors que la pandémie de Covid-19 stagnait en Europe depuis début août, la région subit depuis début octobre un rebond épidémique tant en nombre de cas que de décès, selon un comptage de l’AFP établi à partir de bilans officiels et arrêté à lundi.





Durant les 7 derniers jours, quelque 1.672.000 cas, soit une moyenne de 239.000 par jour, ont été enregistrés dans la région, composée de 52 pays et territoires (à l’est jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie). Cela représente 18% de plus que la semaine précédente, et environ 60% de plus qu’en août et en septembre, quand le nombre de nouveaux cas stagnait autour de 150.000 cas par jour.





Hors micro-États, les pays les plus touchés par ce rebond épidémique sont la République tchèque, avec une moyenne d’environ 3.100 cas par jour durant les sept derniers jours, soit 124% de plus que la semaine précédente. Suivent la Hongrie avec 2.000 cas par jour, en hausse de 104%, et la Pologne (près de 5.000 cas, +95%). L’Europe représente actuellement plus de 55% des nouvelles contaminations dans le monde.