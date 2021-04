EN DIRECT - Covid-19 : le seuil des 3 millions de morts dans le monde en passe d'être franchi

Un tweet de Marlène Schiappa montre Jean-Michel Blanquer dans ce qui ressemble à son bureau au ministère. Son cabinet confirme et explique qu'il habite sur place et respecte donc bien la quarantaine qu'il observe depuis le 13 avril.

Ces nouveaux reports constituent un coup dur pour la ligue et surtout les clubs dont les agendas sont déjà très chargés.

En raison de contaminations au Covid-19, quatre des sept matchs de Top 14 (première division française de rugby) prévus ce week-end ont été remportés. Montpellier-Toulon, Agen-Bordeaux-Bègles, Racing 92-Stade français et Brive - Clermont se disputeront donc à une date ultérieure. Seuls Pau-Bayonne, Castres-Toulouse et La Rochelle-Lyon se joueront sans encombre lors de cette 21ème journée.

Selon le coordinateur national de la campagne de vaccination, Ousseynou Badiane, trois décès de personnes ayant été vaccinées contre le Covid-19 ont bien été notifiés au ministère de la Santé "il y a quelques semaines", mais "sans lien établi avec le vaccin". "Il n'y a pas encore de relation de cause à effet. Ce sont les experts qui le diront", a-t-il souligné.

Plusieurs élus et syndicats demandent depuis plusieurs jours à ce que les enseignants et forces de l'ordre deviennent prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19. Mais ces professions sont-elles véritablement plus exposées que les autres ?

Ce variant comprend plusieurs mutations et serait, selon le ministère indien de la Santé, plus infectieux et à même d'échapper à une réponse immunitaire.

Selon le dernier rapport des autorités sanitaires locales , 77 personnes auraient été testées positives au variant indien du Covid-19 au Royaume-Uni (73 en Angleterre et 4 en Écosse rapporte CNN ).

Les salles sont fermées depuis six mois et à la mi-mars, plus de 400 films étaient déjà en attente, prêts à être diffusés. Les professionnels craignent un trop-plein : à raison de 50 à 60 films à sortir par semaine contre 14 en temps normal, tous ne pourront pas trouver un écran, et le public nécessaire pour rentabiliser les films.

Selon une première étude publiée vendredi par le gouvernement chilien, le vaccin anti-Covid Coronavac serait efficace à 67% pour prévenir les cas symptomatiques de Covid-19 et à 80% pour empêcher les décès.

Pour l'instant, l'exécutif ne prévoit pas de revoir son calendrier et des annonces pourraient être faites "dans les prochaines semaine" pour un "allègement progressif" des mesures de freinage.

Après des mois de fermeture, les cafetiers, restaurateurs et hôteliers voient-ils vraiment le bout du tunnel ? À Toulouse (Haute-Garonne), tous se préparent à la réouverture des terrasses (prévue mi-mai selon le gouvernement).

Lors de son déplacement à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), Olivier Véran a indiqué que "quasiment 100% des résidents des maisons de retraite spécialisées" avaient reçu au moins une première dose de vaccin contre le Covid et "trois quarts" leurs deux injections. Selon le ministre de la Santé, "80% des soignants âgés d'au moins 50 ans" et "plus des deux tiers tous âges confondus" auraient également bénéficié d'une primo-injection.

VACCINATION DES PLUS FRAGILES

L'Italie, premier pays massivement frappé par la pandémie de coronavirus en Europe en février 2020, a déjà enregistré plus de 115.000 morts.

L'exécutif a décidé de prendre "un risque calculé" et de classer les régions italiennes dont les données sanitaires sont satisfaisantes en zone 'jaune' (risque modéré), où les restrictions sont les moins strictes. "Tous les établissements scolaires rouvriront en présentiel dans les zones jaunes et oranges (risque moyen, ndlr)", a ajouté Draghi.

Le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, a affirmé ce vendredi que le pays allait amorcer le processus réouverture des restaurants et des établissements scolaires à partir du lundi 26 avril.

Dans un communiqué, l'agence européenne du médicament a annoncé ce vendredi qu'elle rendrait un avis mardi 20 avril sur le vaccin du groupe Johnson & Johnson. Pour rappel, son utilisation est suspendue aux Etats-Unis et en Europe en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins.

"Les laboratoires Eurofins fourniront des résultats des tests sécurisés et vérifiés aux passagers via l'application. Ce résultat sera mis en rapport avec le registre de l'Iata Travel Pass pour donner un statut 'autorisé à voyager'", conclut l'association Iata.

L'Association internationale du transport aérien et le géant français des laboratoires d'analyses Eurofins vont coopérer dans le cadre d'un pass sanitaire, sur lequel le secteur compte pour redémarrer malgré la pandémie, a annoncé l'Iata vendredi.

En proportion de sa population, la Corse-du-Sud serait le département où l'on vaccine le plus, affirme Marlène Schiappa. C'est exact : près de 11% de ses habitants ont reçu les deux doses nécessaires.

L'ARS a mis en ligne la liste des centres de vaccination d'Île-de-France qui accueilleront les personnels prioritaires de plus de 55 ans à partir de demain, samedi.

Jean Castex a ouvert la vaccination aux enseignants et aux policiers, professions jugées comme "plus exposées au virus". Les études donnent pourtant tort au Premier ministre.

Les autorités sanitaires britanniques ont annoncé ce vendredi que les femmes enceintes allaient se voir offrir une dose de vaccin contre le Covid-19 (Pfizer-BioNtech et Moderna). Cette mesure, prise après l'arrivée des premiers résultats d'une étude aux États-Unis, s'appliquent à toutes les catégories d'âge.

Dans son dernier rapport hebdomadaire couvrant la période du 2 au 8 avril, l'ANSM fait état de 9 nouveaux cas de thromboses atypiques post vaccination AstraZeneca. Au total, depuis le début de la vaccination en France, 23 cas ont été détectés, donnant lieu à 8 décès. Cette semaine, les profils des patients sont différents : essentiellement des hommes, ils sont relativement âgés (entre 54 et 74 ans).

Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché avec 565.289 décès, devant le Brésil (365.444), le Mexique (211.213), l'Inde (174.308) et le Royaume-Uni (127.191).

"Le maintien de mesures de restriction d'entrée sur le territoire français aux ressortissants étrangers engagés dans une relation de couple avec un ressortissant français sans être mariés, pacsés ou vivre en concubinage ne peut être regardé comme une mesure n'étant manifestement pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de sauvegarde de la santé publique", s'est justifié l'instance.

Le Conseil d'Etat a refusé vendredi de lever les restrictions de déplacement pour les couples binationaux non mariés hors UE à cause de la pandémie de Covid-19.

La circulation du virus est de plus en plus active en France. Retrouvez ci-dessous les principaux indicateurs de l'épidémie, actualisés quotidiennement.

Après des mois de fermeture, les cafetiers, restaurateurs et hôteliers ont comme une lueur d'espoir. À Toulouse, ils se préparent à la réouverture, tout comme leurs clients.

Le Conseil d'État a refusé ce vendredi de lever les restrictions de déplacement pour les couples binationaux non mariés hors UE à cause de la pandémie de Covid-19. L'instance a estimé que mettre fin à cette mesure n'était "manifestement pas nécessaire, adapté et proportionné".

À noter que plus de 81 millions d'Américains sont complètement vaccinées (une dose pour Jansen, deux pour les autres vaccins)

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américains ont annoncé ce vendredi que plus de 202 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 avaient désormais été administrées aux États-Unis (202.282.923 exactement).

Après sept mois de fermeture, la réouverture des restaurants sera progressive et peut-être régionalisée à partir de la mi-mai. En tout cas, le gouvernement ne veut pas reproduire les erreurs commises en juin dernier.

Même si le nombre de décès quotidiens du Covid-19 reste très élevé dans tout le Brésil, cet État va entrer dans une "phase de transition", qui comprend aussi l'autorisation en présentiel des cultes religieux. Par la suite, les restaurants, instituts de beauté, cinémas et théâtres rouvriront à partir du 24 avril.

Il y a un territoire français qui profite déjà du monde d'après. En Nouvelle-Calédonie, toutes les restrictions ont été levées, jusqu'aux gestes barrières les plus élémentaires. Depuis un an, l'archipel n'a connu aucun décès lié au coronavirus.

"Nous avons négocié et discuté avec les fournisseurs de vaccins pour voir comment on peut s'assurer que tous ceux qui assistent à la Coupe du monde sont vaccinés", a dit le ministre Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. "En ce moment des programmes se déroulent pour accorder la vaccination à tous les participants", a-t-il ajouté durant un dialogue virtuel organisé par Observer Research Foundation. "Nous serons en mesure, on l'espère, d'organiser un évènement épargné par le Covid", a-t-il poursuivi.

Le Qatar discute avec les producteurs de vaccins pour s'assurer que tous les supporters venant assister à la Coupe du monde de football qu'il va accueillir fin 2022 ont été vaccinés contre le Covid-19, a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères. Le pays est confronté à une résurgence du nombre de cas et de décès malgré des progrès dans son plan de vaccination. Les autorités ont été contraintes à imposer un confinement national.

"Nous sommes en train de perdre la bataille en cours entre les variants et les vaccins", a déclaré Doug Ford lors d'une conférence de presse. "Le rythme des livraisons de vaccins ne suit pas la transmission des nouveaux variants", a-t-il précisé. "Mais (...) nous pouvons changer ça. Nous sommes à terre, mais ce n'est pas fini", a-t-il ajouté en prolongeant de deux semaines le confinement en vigueur depuis le 8 avril jusqu'au 19 mai, assorti d'un ordre aux Ontariens de rester chez eux et de ne sortir que pour des besoins essentiels.

L'Ontario durcit et prolonge son confinement pour freiner la pandémie en fermant notamment ses frontières aux déplacements non essentiels, a annoncé vendredi son Premier ministre Doug Ford. La province canadienne de 14 millions d'habitants recensait vendredi 4812 nouveaux cas, du jamais vu depuis le début de la pandémie, et 25 morts.

L'ONTARIO PROLONGE SON CONFINEMENT À CAUSE DES VARIANTS

La course à la vaccination, très inégale selon les pays, a atteint au niveau mondial près de 863 millions de doses injectées selon un bilan établi vendredi par l'AFP.

L'Intersyndicale nationale des internes en médecine (Isni) organise un rassemblement silencieux samedi à 14h30 devant le ministère de la Santé, pour rendre hommage aux internes qui se sont donné la mort à cause de leurs conditions de travail. Depuis le 1er janvier en France, cinq internes en médecine se sont suicidés, soit un tous les 18 jours.

À partir de samedi, et jusqu'au 9 mai, la Guadeloupe va avancer l'heure de début de son couvre-feu de 22h à 19h avec "fermeture des restaurants le soir à l'horaire du couvre-feu", en raison d'une "nette accélération" de l'épidémie. Les jauges dans les centres commerciaux sont abaissées tandis que les cinémas, théâtres et musées sont eux fermés.

"Point critique". C'est dans ces termes que l'Organisation mondiale de la santé parle, un an et demi après son apparition, de la pandémie de Covid-19. Après avoir écumé les États-Unis, l'Europe ou l'Amérique du Sud, elle s'attaque désormais à l'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde.

Dans le même temps, les campagnes vaccinales connaissent des hauts et des bas. Si elles vont bon train en Israël ou au Royaume-Uni, qui ont même commencé à rouvrir leurs bars et commerces non essentiels, elles restent chaotiques dans bon nombre de pays européens. Les difficultés traversées par AstraZeneca, suspendu voir interdit en raison des caillots sanguins qu'il génère chez un infime pourcentage de ses récipiendaires, puis par l'unidose Janssen, sont autant d'obstacles sur la campagne vaccinale française.