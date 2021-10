EN DIRECT - Covid-19 : 6 629 personnes hospitalisées dont 1 111 en réanimation, 53 décès en 24h

POLICERS AMÉRICAINS MORTS DU COVID





Plus de 460 agents américains des forces de l'ordre sont décédés des suites d'infections liées au Covid-19 développées suite à leur travail depuis le début de la pandémie, selon The Officier Down Memorial Page, un site internet rendant hommage à tous les agents morts dans le cadre de leurs fonctions. Cela fait du coronavirus la cause la plus fréquente de décès liés au travail en 2020 et 2021.





Plus de quatre fois plus d'officiers sont morts du Covid-19 que de coups de feu au cours de cette période.